Ragazze investite a Roma | il regista Paolo Genovese parla dell’incidente mortale in cui è

Leggi la notizia su tpi

(Di domenica 22 dicembre 2019) Le parole delper ledal figlio a“Dolore insopportabile”: sono le dichiarazioni che ilha rilasciato sullee uccise adal figlio Pietro. Interpellato dall’Ansa, ildi film quali Immaturi e Perfetti sconosciuti ha affermato: “Il dolore per Gaia e Camilla e per i loro genitori è insopportabile. Siamo una famiglia distrutta è una tragedia immensa che ci porteremo dentro per sempre”., incidente a Ponte Milvio: duedi 16 annie uccise nella notte L’incidente è avvenuto nella notte tra sabato 21 e domenica 22 dicembre a Corso Francia, nella zona Nord della Capitale. Secondo una prima ricostruzione, le due, Gaia Von Freymann e Camillagnoli, entrambe 16enni, stavano attraversando la strada quando sono state travolte da una ...

virginiaraggi : Profondo dolore per la tragica morte di due ragazze, investite questa notte in Corso Francia. Roma si stringe alle… - Agenzia_Ansa : Tragedia a #Roma, dove due ragazze di soli 16 anni sono state investite e uccise vicino a Ponte Milvio, cuore della… - Agenzia_Ansa : Due ragazze investite e uccise a Ponte Milvio, nel cuore di #Roma. Sul posto i vigili urbani e il 118. Aggiornament… -