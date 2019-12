Ragazze investite a Ponte Milvio | un amico | “Erano felici”

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Grande dolore per la tragedia che ha colpito Gaia e Camilla, le duein zonaa Roma nella notte tra sabato 21 e domenica 22 dicembre 2019: ad esprimere la loro solidarietà sono intervenuti molti amici ma anche il personale del Liceo de Sanctis a cui erano iscritte.“Erano felici come si sta il primo giorno di vacanza“, così ha parlato undelle due, che aveva trascorso la serata insieme a loro prima che venissero brutalmente falciate da un’auto. Costui ha raccontato di averle viste poche minuti prima dell’incidente mortale e aggiunto che Gaia era la sua migliore amica. Ha parlato di lei come di una ragazza splendida, sorridente e sempre pronta ad aiutare gli altri. Camilla invece, ha continuato, aveva una personalità più timida. In lacrime per il lutto subito, ha poi concluso dicendo che si ...

virginiaraggi : Profondo dolore per la tragica morte di due ragazze, investite questa notte in Corso Francia. Roma si stringe alle… - Agenzia_Ansa : Tragedia a #Roma, dove due ragazze di soli 16 anni sono state investite e uccise vicino a Ponte Milvio, cuore della… - Agenzia_Ansa : Due ragazze investite e uccise a Ponte Milvio, nel cuore di #Roma. Sul posto i vigili urbani e il 118. Aggiornament… -