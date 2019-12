Quelli che il calcio – Dodicesima puntata del 22 dicembre 2019 – Con Mia Ceran e Luca e

Leggi la notizia su unduetre

(Di domenica 22 dicembre 2019)che ilè rimasta l’unica certezza del palinsesto della domenica pomeriggio di Rai 2 e, nonostante il progressivo spezzatino della giornata di campionato, ha saputo adeguarsi ai tempi, ottenendo dei buonissimi ascolti nella scorsa stagione. Oggi alle 14:00, il programma torna con ladella sua ventisettesima edizione. Informazione, comicità e ironia per una … L'articoloche ildel 22– Con Miae Paolo.

LegaSalvini : Eh no, non bastava il dito medio. Ora salta fuori pure la foto con lingua di disgusto... Ma se le faceva cosí schi… - matteorenzi : Mara Carfagna è una persona perbene. E come tale non va tirata per la giacchetta. Deciderà lei. Certo è che c'è uno… - adelphiedizioni : «A volte penso al Cile e credo che tutti i cileni, almeno quelli che negli anni Sessanta erano vivi e più o meno in… -