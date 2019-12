Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Sassuolo-1-2. Arriva la prima vittoria deldi Gattuso e ilce la fa a chiudere il 2019 con un vittoria. Risultato meritato per quanto si è visto nel secondo tempo, dopo primi 45 minuti insignificanti. A svegliare ilci ha pensato Allan con un gol da centravanti. Ha ricevuto spalle alla porta al limite dell’area, si è girato e ha segnato con un potente destro a incrociare. A quel punto è cominciata un’altra partita. Il che ovviamente certifica – per chi avesse ancora dubbi – che non è un problema di preparazione fisica ma soprattutto un blocco psicologico. Da quel momento, ilha colpito una traversa con Callejon, si è visto annullare una rete (sempre a Callejon) per fuorigioco millimetrico, un pallone è stato respinto sulla linea. Va detto anche che il Sassuolo è calato, la squadra di De Zerbi ha giocato in settimana. Al 94esimo, ...

NapoliFansUK : RT @napolista: Quando si sblocca, il Napoli corre. Tre punti che evitano un triste Natale Il pareggio ha cambiato la partita. Chi giocava… - napolista : Quando si sblocca, il Napoli corre. Tre punti che evitano un triste Natale Il pareggio ha cambiato la partita. Chi… - flvffytale : kidd una volta ha voluto farsi una foto al c4zzo perchè 'minchia sono impressionante' solo che non avendo il telefo… -