Leggi la notizia su repubblica

(Di domenica 22 dicembre 2019) Lo spettacolo degli alberi fioriti grazie alle temperature al di sopra della media stagionale ha lasciato il posto alche spazza la costa e alla pioggia. Muraglia: "Ilcolo ora è l'abbassamento rapido delle temperature che può compromettere la raccolta dei frutti"

cronaca_news : Puglia, in poche ore dalla primavera con i peri in fiore all'allerta meteo per il vento. Coldiretti: 'Un disastro'… - AndreaColagiac1 : @Giova_Angelucci @martafana @manginobrioches @SimoneFana @AlRobecchi @AleGuerani @Fornario @alprunetti Ho provato a… - rep_bari : Puglia, in poche ore dalla primavera con i peri in fiore all'allerta meteo per il vento. Coldiretti: 'Un disastro'… -