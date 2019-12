Processato a 10 anni per omicidio | è giusto? Bambini puro male | dibattito

Vende 10 euro di erba a un compagno di scuola nel 2014. Processato 6 anni dopo : A quindici anni, nel 2014, aveva venduto a un compagno di scuola una modesta dose di marijuana per un corrispettivo di dieci euro in un liceo scientifico milanese. Nei giorni scorsi è stata fissata la prima udienza del processo a maggio del 2020, col Tribunale dei Minori che ha tenuto 'congelato' il fascicolo per 5 anni, dopo che la Procura aveva chiuso le indagini nel 2015. Nel frattempo, ormai ventenne, il giovane si è diplomato e si ...