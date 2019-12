Previsioni Meteo Lombardia | nei prossimi giorni “progressivo calo delle temperature”

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 22 dicembre 2019) “Con la giornata di domenica si vanno ad instaurare in quota correnti più secche da nordovest, che preludono all’estendersi di un ampio promontorio di alta pressione. Tale configurazione si mantiene per buona parte della prossima settimana, con prevalenza di cielo poco nuvoloso nelle ore centraligiornate ed un progressivotemperature“: lo si legge nel consueto bollettinodi Arpa. Stato del cielo: fino al primo mattino nuvoloso o molto nuvoloso; dal mattino progressive schiarite fino a cielo in prevalenza poco nuvoloso, con addensamenti sulle creste di confine. A sera aumento diffuso della nuvolosità, più marcato su rilievi e settori occidentali. Precipitazioni: fino al primo mattino diffuse anche a carattere di rovescio. Quindi assenti, salvo nevischio portato da nord sulle Retiche di confine oltre 1300 metri circa. Temperature: ...

