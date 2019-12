Previsioni Meteo domani lunedì 23 dicembre | ALLERTA ARANCIONE

(Di domenica 22 dicembre 2019) La Protezione Civile ha emesso l’ennesimaper diverse regioni.. Ecco ledi23. Analisi della nuvolosità, temperature, venti e mari. Presenti anche i link per ilocali delle 33 città più popolose. Per la giornata di232019: MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO … L'articolo23proviene da www.week.com.

Leggi la notizia su meteoweek

Agenzia_Ansa : #Meteo le previsioni del tempo per oggi #ANSA - MeteoInItaly : Previsioni Meteo Italia - Lunedì 23 dicembre 2019 - espressione24 : TAGLIACOZZO - Vacanze di Natale anticipate per gli studenti delle scuole di Tagliacozzo. Il Sindaco Vincenzo Giovag… -