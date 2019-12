Powder il tenero cagnolone (Di domenica 22 dicembre 2019) Powder, un tenerissimo cucciolone, era stato abbandonato in un campo nelle vicinanze di un’autostrada in Florida. Delle persone che passavano di lì con la macchina si accorsero di questo tenero cagnolone e si fermarono per prestargli soccorso. Quello che videro era terribile, in quanto Powder versava in terribili condizioni, non mangiava e non beveva da molto e notarono che i suoi occhi erano pieni di terribili ferite e aveva una patina bianca sugli occhi, probabilmente derivante da una cataratta galoppante, che lo stava facendo diventare cieco. Arrivarono molte persone ad aiutarlo, tra cui anche lo sheriffo della città, chiamato proprio dalle persone che si erano fermate. Gli diedero acqua e cibo, gli avvolsero una coperta, dato che tremava per il freddo e fecero di tutto per farlo stare bene. ...

