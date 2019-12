Ponte Morandi | il ritardo aumenta | in piedi finora solo 4 campate su 19 Il sindaco Bucci

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 dicembre 2019) “C’è un mese di, sarà difficile avere il nuovoad aprile”. Quella di Marcodi Genova e commissario alla ricostruzione del, è una resa sofferta di fronte all’evidenza. Che i lavori andassero a rilento lo sapevano tutti, in primis le aziende costruttrici della struttura progettata da Renzo Piano (Fincantieri e Salini Impregilo, riunite nel consorzio PerGenova) che da mesi tengono le bocche cucite con la stampa. E IlFattoQuotidiano.it ne aveva parlato a inizio novembre, quando ancora regnava l’ottimismo eassicurava che non c’erano ritardi, “anzi, esattamente l’opposto“. Promettendo ancora una volta che entro fine anno si sarebbero visti “tutti gli impalcati”, come da preciso impegno delle imprese. E invece, ora che al 31 dicembre mancano pochi giorni, il quadro è impietoso: in ...

