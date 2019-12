Pjanic | «Grande delusione | passo indietro rispetto alle ultime partite» – VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 22 dicembre 2019) Tutta l’amarezza di Miralemdopo la sconfitta in Supercoppa contro la Lazio: le parole del metronomo della Juventus Miralem, centrocampista della Juventus, non nasconde in zona mista la tristezza per la sconfitta in Supercoppa italiana contro la Lazio. Ecco le dichiarazioni del bosniaco. «Ci tenevamo tanto a vincere, c’è. Nel primo tempo le due squadre sono state alla pari. C’è stato un ritmo basso, strano. Nella ripresa ci sono stati spazi dove facevano un’azione loro e un’azione noi, poi sono riusciti a segnare. Noi abbiamo avuto le nostre occasioni ma in generale non è stata unapartita da parte nostra.è stato un. Ci è mancata brillantezza, non siamo stati veloci nei movimenti e nei passaggi. Quello ha fatto la differenza». Leggi su Calcionews24.com

MaxTen10ADP : @faberskj @sy_healthy Il nostro neo è il centrocampo che non capisco perché laSocietà nella persona di #Paratici po… - rajonee09 : @mikelelomb non sono per nulla d'accordo che bonucci stia facendo un grande campionato. ad ogni cross in area è fuo… - Maggico7 : @Bomber_mala Sfondi una porta aperta. Io sono il più grande difensore di Pjanic. Stravedo proprio per lui, mentre s… -