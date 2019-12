Pistoia | bambino di 7 anni cade nel fiume Pescia e viene travolto dalla piena | è in gravi

Leggi la notizia su tpi

(Di domenica 22 dicembre 2019)nel, è grave Undi 7è incondizioni dopo essere statodel, in provincia di. L’incidente è avvenuto nella mattinata di domenica 22 dicembre a Ponte Buggianese. Secondo le prime informazioni, il piccolo era in bicicletta insieme ai suoi genitori quando è finito nel, che era ina causa delle forti piogge della scorsa notte, dopo aver perso l’equilibrio. Il, poi, è stato trascinatocorrente. A salvarlo è stato il padre, che si è tuffato nelsubito dopo l’incidente. Sul posto sono intervenuti in breve tempo l’automedica, i sanitari del 118 e l’elisoccorso Pegaso, che ha trasportato il piccolo all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata. La Toscana è una delle ...

blogsicilia : Bambino di 7 anni caduto nel fiume e travolto dalla piena - - imagoemmebi : RT @MLaudicino: Strappare il sorriso ad un bambino vale più di 100 punti in classifica.Le foto della visita ai reparti di #pediatria e #on… - MLaudicino : Strappare il sorriso ad un bambino vale più di 100 punti in classifica.Le foto della visita ai reparti di… -