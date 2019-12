Pioli | “Abbiamo sbagliato la partita Il primo responsabile sono io | come i giocatori”

(Di domenica 22 dicembre 2019) Dopo lara sconfitta subita contro l’Atalanta, l’allenatore del Milan, Stefano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky: “Mi auguro che i giocatori pensino tutti i giorni quello che non siamo riusciti a fare oggi, nonostante le vacanze. Non è sufficiente fare un allenamento in più. Abbiamola. Dobbiamo pensare a fare molto meglio. A gennaio saremo impegnati spesso, dobbiamo dimostrare di non essere quelli di oggi. Siamo tutti abbattuti e rimasti delusi da questa prestazione. Ma sento la fiducia della società, che sa le valutazioni che sto facendo,tre mesi che lavoro con questa squadra e so qualii pregi e i difetti”. Sullae la reazione della squadra: “Dopo un inizio così avrei potuto cambiare immediatamente, siamo scivolati troppo poco con la linea. Speravo che la squadra potesse riprendere la gara, invece ci ...

