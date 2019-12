Piacenza | muore in incidente sul lavoro Stava per andare in pensione

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di domenica 22 dicembre 2019) Una donna di 66 anni, secondo quanto riferiscono i colleghi prossima alla, è morta in un infortunio sul(I DATI) a Monticelli d’Ongina, in provincia di. L’si è verificato il 21 dicembre nella sede della Copap, azienda agroalimentare nella quale si lavora aglio bianco, in cui la donna faceva l'operaia da molto tempo. La ricostruzione dell’infortunio La dinamica dell'è ancora al vaglio dei carabinieri, che stanno indagando sul fatto. Da una prima ricostruzione sembra che la vittima sia scivolata accidentalmente su un nastro mobile finendo poi sotto una pressa. Sarebbe morta sul colpo.

