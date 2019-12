Piacenza | incidente sul lavoro | muore operaia di 66 anni schiacciata dalla pressa

Leggi la notizia su open.online

(Di domenica 22 dicembre 2019) Era la fine del suo turno, stava pulendo un macchinario ed è scivolata su un nastro mobile finendo sotto una, che l’ha uccisa sul colpo. Pare sia stata questa la dinamica – che i carabinieri stanno ancora verificando – dell’sulche ha causato la morte di un’sessantaseienne prossima alla pensione, il 21 dicembre. La donna, Giuseppina Marcinnò, lavorava daalla Copap di Monticelli d’Ongina, in provincia di, un’azienda che lavora aglio bianco, e pare che fosse prossima alla pensione. Il macchinario che ha ucciso la donna è stato posto sotto sequestro. Madre di due figlie, Marcinnò era originaria di Caltagirone ma risiedeva da tempo a Castelvetro, in provincia di Modena, scrive il. «Non riusciamo a capacitarci dell’accaduto, era impiegata qua da una vita e conosceva bene il suo ...

