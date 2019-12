Piacenza | bimbo di 7 mesi travolto dai pezzi di un armadio | ricoverato in gravi condizioni

Leggi la notizia su fanpage

(Di domenica 22 dicembre 2019) Un bambino di soli setteè stato colpito daidi unall'interno della sua casa a Pontenure () in cui si trovava insieme ai genitori. Per il piccolo una grave ferita alla fronte: è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Parma, dove è. Non sarebbe comunque in pericolo di vita.

PiacenzaPress : Colpito dalle assi di un armadio, bimbo di sette mesi trasportato a Parma -