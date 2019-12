Pezzi Unici ultima puntata | trama e anticipazioni 22 dicembre 2019

Leggi la notizia su cubemagazine

(Di domenica 22 dicembre 2019). Stasera in tv domenica 22torna su Rai 1 la fiction con Sergio Castellitto e Giorgio Panariello. Ecco di seguitosulla sesta e. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING22episodio 11 Genitori e figli. Vanni sospetta che dietro alla morte di Lorenzo ci siano Lucio e Jess e che, probabilmente, lo avevano coinvolto in qualcosa di illegale determinandone la tragica fine. Lei professa la sua innocenza ma Vanni non le crede e la caccia dal laboratorio.episodio 12 Confessioni. Non è solo l’indagine su suo figlio a catturare l’attenzione di Vanni: per la prima volta si ritrova a litigare con Anna. Stavolta però non è per colpa dei ragazzi, come al solito, ma riguarda ben altro, che punta dritto ...

fragolina882011 : @MoiseCuria pezzi unici da non perdere ?????????? - fragolina882011 : Pezzi unici da non perdere ???????? - bellicapelli15 : Pezzi Unici, anticipazioni ultima puntata -