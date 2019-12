Pezzi unici | anticipazioni ultima puntata 22 dicembre | il gran finale

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di domenica 22 dicembre 2019) Arriva al termine dopo sei settimane la fiction di Rai 1, che ha trovato il favore del pubblico come hanno dimostrato i dati di ascolto appuntamento dopo appuntamento. Sergio Castellitto guida il cast di questa serie che narra le vicende di un gruppo di ragazzi dal passato difficile che provano a rifarsi una vita in una comunità di recupero grazie anche alla bottega di Vanni Bandinelli, artigiano che sta uscendo faticosamente dal lutto per la morte inattesa del figlio ventenne. Ilva in onda domenica 22in prima serata su Rai 1.tramaVanni sospetta che dietro alla morte di Lorenzo ci siano Lucio e Jess e che, probabilmente, lo avevano coinvolto in qualcosa di illegale determinandone la tragica fine. Lei professa la sua innocenza ma Vanni non le crede e la caccia dal laboratorio. Ma non è solo l’indagine ...

zazoomblog : Pezzi Unici – Sesta e ultima puntata di domenica 22 dicembre 2019 – Trama anticipazioni. - #Pezzi #Unici #Sesta… - sparklewithme22 : Sabato sera, sto vedendo la replica di Pezzi Unici e sono sempre più innamorata dell’attore che fa Lorenzo - zazoomblog : Pezzi Unici domenica 22 dicembre su Rai 1 il finale ci sarà una nuova stagione? - #Pezzi #Unici #domenica #dicembre… -