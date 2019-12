Pezzi unici anticipazioni | la trama della sesta e ultima puntata stasera su Rai 1

Leggi la notizia su tpi

Questa sera, 22 dicembre 2019, va in onda la puntata di Pezzi unici, serie televisiva con Sergio Castellitto e Giorgio Panariello in onda su Rai 1 che ha debuttato lo scorso 17 novembre. La fiction vede come protagonista Vanni, un artigiano che perde tragicamente suo figlio e che, addolorato, si mette alla ricerca della verità. Lorenzo, finito nel vortice della droga, ha infatti deciso di togliersi la vita seppur in circostanze sospette: il ragazzo negli ultimi tempi aveva infatti deciso di darci un taglio con quella roba e aveva persino organizzato un corso di artigianato per cinque ragazzi problematici provenienti da una casa famiglia. Vanni, con il cuore in pezzi, si prende carico del progetto del figlio e porta avanti il lavoro con quei cinque ragazzi.

