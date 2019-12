Pezzi Unici 2 ci sarà? Gli ascolti e le parole di Cinzia TH Torrini fanno ben sperare

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di domenica 22 dicembre 2019)2 cioppure no? I fan sono convinti di sì e anche gli addetti ai lavori sono pronti a scommettere cheproprio così che andrà a finire anche se, per il momento, non c'è un annuncio ufficiale. Il primo punto a favore della fiction è il successo in tema di. Sergio Castellitto e i suoi continuano a mietere successi portando sullo schermo milioni di spettatori tutte le settimane in una serata complicata come quella della domenica segnando una media di 4,5 milioni di telespettatori (20% di share).ha irretito il pubblico grazie all'intensità dei giovani protagonisti del cast ma anche per via della trama sempre avvincente tra dramma e thriller. Ma cosa succederà in un eventuale rinnovo?2 potrebbe ripartire dai ragazzi del laboratorio e, magari, qualcuno di nuovo si aggiungerà alla corte di Vanni che potrebbe tenere ancora le redini ...

