Per Umberto Bossi è giusto aiutare il Sud | altrimenti “straripano come l’Africa”

(Di domenica 22 dicembre 2019) "La nostra gente del Nord deve vivere tranquillamente e pagare meno residuo fiscale di 100 miliardi di euro. Mi sembrail Sudstraripanol'Africa": queste le parole dial Congresso della Lega. Che mette in chiaro il rapporto con Matteo Salvini: "Oggi non si chiude nessuna Lega, questo congresso dà la possibilità di avere il doppio tesseramento (Lega e Lega per Salvini). Questo glielo possiamo concedere, siamo noi che concediamo non è Salvini che ci impone. Salvini non può imporci un cazzo lo diciamo con franchezza".

