Per fare la modella mi misero a dieta A casa mi ingozzavo e vomitavo Ho sfiorato

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di domenica 22 dicembre 2019) “Quando sono arrivata in Italia ho iniziato alae un’agenzia di Milano mi ha subito messo delle regole, una di queste era seguire una. Mi levarono tutto, ma quando tornavo amangiavo istintivamente fino a stare male per poi vomitare”. Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, ha raccontato alla trasmissione “Rivelo” su Realtime di averla bulimia.“Lo facevo per saziarmi. Non ho sofferto di bulimia ma potevo esserci vicino… ne sono uscita subito per mia lucidità, ma l’ho sempre tenuto nascosto. Consiglio di parlare subito con la famiglia perché può essere pericoloso…”.La più piccola diRodriguez ha detto di essersi accorta che qualcosa non andava durante una cena di Natale adi Fabrizio Corona: “Era Natale ed eravamo adi Fabrizio Corona. ...

borghi_claudio : Salvini: 'Si va al Governo non per fare un po' meglio degli altri ma per cambiare la storia di un continente'. - borghi_claudio : Si va per i 20 milioni di visualizzazioni tweet/mese. Benissimo. Se andiamo avanti così fra un po' potrò tranquill… - AntoVitiello : #Boban: 'Fa molto male, siamo stati imbarazzanti e non può essere il #Milan. La squadra non ha reagito dall'inizio… -