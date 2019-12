Pedofilia | i Legionari di Cristo hanno abusato di 175 minori in 80 anni – Il rapporto

Leggi la notizia su open.online

(Di domenica 22 dicembre 2019) Centosettantacinque casi di abusi su, di cui una gran parte perpetrati dal fondatore della congregazione. Lo rivela unpubblicato dalla stessa Congregazione deidi, istituto religioso maschile di diritto pontificio. Il, che sarà presentato il 20 gennaio a Roma in occasione del Capitolo generale della Congregazione, spiega che oltre al fondatore, il padre messicano Marcial Maciel, si sono resi responsabili di abusi altri 33 sacerdoti. Questi rappresentano il 2,44% dei 1.353ordinati nel corso della storia dell’associazione. Sei di questi sono morti, spiega il, «ottoabbandonato il sacerdozio, uno ha lasciato la Congregazione e 18 vi sono rimasti». «Di questi ultimi 18 – si legge ancora nel documento – il 100% è escluso da rapporti pastorali con, quattrorestrizioni ...

