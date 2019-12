Parolo: «Meritiamo quello che stiamo facendo, i risultati ci premiano» – VIDEO (Di domenica 22 dicembre 2019) Le parole di Marco Parolo, senatore dello spogliatoio della Lazio, dopo la vittoria in Supercoppa italiana contro la Juventus Marco Parolo, intervenuto in mixed zone dopo Juventus-Lazio, ha commentato il risultato raggiunto dalla squadra con la conquista della Supercoppa italiana. «Vediamo a fine stagione, siamo sempre bravi ad esaltarci ma poi magari dopo ci dite che siamo delle pippe. In questo momento siamo grandissimi e ci Meritiamo quello che stiamo facendo con tutto il lavoro che facciamo in settimana. I risultati ci stanno premiando ed era bello portare a casa un trofeo a Natale». Leggi su Calcionews24.com

