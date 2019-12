Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 dicembre 2019) Si èto del. È quanto ha raccontato il milionario britannico Barrie Drewitt-Barlow, 55 anni, che ha rivelato di essersito del 25enne Scott Hutchison, primacon suaSaffron, di 19 anni. “Mi sonoto di Scott ed anche lui si èto di me – ha detto in un’intervista al Sun -. Mi sento stupido alla mia età di provare questi sentimenti per qualcuno diverso da Tony e per di più con metàmia età. Ma quando sai che qualcosa è giusta, è giusta. Non abbiamo fatto piani precisi, ma vorrei sposare Scott“. Prima dirsi delinfatti, Barrie Drewitt-Barlow era già sposato da 32 anni con Tony Drewitt-Barlow: i due erano diventati molto popolari nel 1999 per esser stati la prima coppia omosessuale del Regno Unito ad avere dei figli tramite la maternità surrogata, Saffron e il ...

TutteLeNotizie : Papà si innamora del fidanzato della figlia: “Presto ci sposeremo”. La storia del… - FQMagazineit : Papà si innamora del fidanzato della figlia: “Presto ci sposeremo”. La storia del milionario Barrie Drewitt–Barlow - Noovyis : (Papà si innamora del fidanzato della figlia: “Presto ci sposeremo”. La storia del milionario Barrie Drewitt–Barlow… -