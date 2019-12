Paola Caruso insultata | “Vai a fare la mamma!” Scoppia la polemica

Leggi la notizia su lanostratv

(Di domenica 22 dicembre 2019): “Vai ala mamma!”. Lei sbotta sui social La showgirlcontinua ad esseree bullizzata sui social dopo la fine della sua storia d’amore con Moreno Merlo, ex tentatore di Temptation Island e dj. Lunedì scorso i due sono stati protagonisti di un acceso dibattito nell’ultima puntata dell’anno di Live Non è la D’Urso. Gli animi si sono scaldati e sono volate accuse molto pesanti. Moreno Merlo si è scagliata contro, sostenendo che l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi non sanulla e di aver venduto la gravidanza e suo figlio pertelevisione. Laè mamma del piccolo Michelino, nato lo scorso marzo dalla relazione con Francesco Caserta. Proprio sui social,è statada un utente: “Vai ala mamma!” A queste parole ha replicato dicendo: ...

