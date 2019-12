Panchina Fiorentina | è quasi fatta per il nuovo allenatore

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 22 dicembre 2019)– Momento di grande crisi in casa, la squadra viola ha buone qualità ma sta disputando una stagione veramente deludente. Nell’ultimo match è arrivata una pesantissima sconfitta nel match davanti al pubblico amico contro la Roma, 1-4 il risultato finale che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. Il presidente Commisso ha dato grande fiducia al tecnico Vincenzo Montella ma dopo il ko contro i giallorossi il ribaltone risultava inevitabile, è stata una decisione sofferta ma il numero uno viola ha fatto valutazione a 360°. Nelle ultime ore nuovi contatti con Beppe Iachini ed accordo ormai vicinissimo, l’intesa dovrebbe essere definita nelle prossime ore con un contratto di un anno e mezzo. L’era Iachini sta per prendere il via. LEGGI ANCHE –> Sostituto Montella, i tifosi dellahanno le idee ...

