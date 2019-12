Pallamano | Supercoppa 2019 | festeggiano Bolzano e Bressanone | ko Pressano e Salerno

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) La stagione dellaitaliana ha assegnato la, primo trofeo dell’anno, sia in campo maschile, sia in campo femminile. Partiamo proprio dalla finale in rosa, con il tanto atteso big match tra Jomie Brixen. La gara si è rivelata però ben poco equilibrata, la formazione sudtirolese ha subito preso il largo, trascinata soprattutto dai gol di Giada Babbo e dalle parate di Monika Prunster, aggiudicandosi la contesa addirittura per 28-17, dopo il 12-8 con cui era terminata la prima frazione. Più combattuta invece la finale maschile tra i padroni di casa dele il, in un derby del Trentino-Alto Adige ormai divenuto un classico delle ultime stagioni. Partiti leggermente sfavoriti, i giallo-neri hanno tenuto testa ai Campioni d’Italia in carica per larghi tratti, tornando negli spogliatoi sul 14-14, e arrendendosi solamente nella seconda ...

