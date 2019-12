PAGELLE Atalanta Milan | Ilicic e Gomez divini | Milan bocciato in blocco VOTO

(Di domenica 22 dicembre 2019) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 17ª giornata di Serie A 2019/20:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 17ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: PapuFLOP: Andrea Conti VOTI: Gollini 7; Toloi 6,5, Palomino 6,5, Djimsiti 6,5; Castagne 7, De Roon 6, Pasalic 6,5, Gosens 6,5 (89′ Hateboer sv);8 (80′ Muriel 6,5), Malinovskyi 6,5,7 (88′ Freuler sv). All.: Gasperini 7,5: A. Donnarumma 5; Conti 4,5, Musacchio 5, Romagnoli 5,5, Rodriguez 5,5 (45′ Calabria 5); Kessié 5, Bennacer 4, Bonaventura 5 (61′ Piatek 5); Suso 4,5 (83′ Castillejo 5,5), Leao 5, Calhanoglu 5,5. All.: Pioli 4,5 Leggi su Calcionews24.com

