Oroscopo di Paolo Fox | 21 e 22 Dicembre | ecco cosa dicono le stelle

(Di domenica 22 dicembre 2019) Anche per questo fine settimana, che anticipa le feste di natale, non potevano mancare le previsioni astrologiche in amore, fortuna e successo. Ovviamente con l’diFox.segno per segno Ariete: si tratta di un fine settimana faticoso, anche se stai cercando di andare avanti nel progetto mettendo tutto il tuo impegno. Hai investito tutte le tue risorse, e non sempre i risultati ti hanno soddisfatto. Tranquillo che recuperi in questi giorni. Toro: nel lavoro ci potrebbero essere dei risvolti interessanti questi due giorni, mentre in amore cercherai di chiarire le cose. Occhio a domenica soprattutto. Gemelli: sei in fase di recupero, quindi sono in arrivo buone notizie. Non pensare al passato, in particolare all’anno che sta per finire. Cancro: sei un po’ nervoso. Per fortuna recuperi domenica e vai oltre a dei disagi creati. Ultimamente infatti è ...

