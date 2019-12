Oroscopo della settimana Paolo Crimaldi | previsioni 23-29 dicembre

(Di domenica 22 dicembre 2019)le di: ledi Natale 2019, da lunedì 23 a domenica 29Dal sito Astrologiainlinea, riportiamo in questo articolo piccole indicazioni generali relative alledell’didi Natale, dal 23 al 292019, per ognuno dei dodici segni zodiacali. Leli dell’didei nati sotto il segno dell’Ariete parlano di una Luna caldissima che ci sarà tra il 24 e il 25, la quale regalerà un’atmosfera vivace, mentre ladel Toro sarà più tranquilla rispetto alle precedenti. L’emotività dei nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli sarà amplificata dalla Luna in opposizione tra martedì e mercoledì, mentre il Cancro trascorrerà il suo Natale in maniera tranquilla.di Natale, 23-29 ...

Leggi la notizia su lanostratv

down_inthedumps : RT @lukedeso: mancano 10 giorni al 2020 e ancora niente dell’amore della mia vita promesso dall’oroscopo a inizio anno. l’attesa continua,… - suoragermana : RT @lukedeso: mancano 10 giorni al 2020 e ancora niente dell’amore della mia vita promesso dall’oroscopo a inizio anno. l’attesa continua,… - _Clarins : RT @lukedeso: mancano 10 giorni al 2020 e ancora niente dell’amore della mia vita promesso dall’oroscopo a inizio anno. l’attesa continua,… -