Ora emerge il vuoto nel centrocampo del Napoli

(Di domenica 22 dicembre 2019) Povero. Sballottato tra moduli, malinconiche cene di fine anno e promesse di pace, multe permettendo. In arrivo lo tsunami delle grandi partite di ritorno e del Barça di Messi, Suarez, Piqué e del giovanissimo Ansu Fati. Una collezione inverno –primavera di sfide, che vede unpiccolo piccolo (per ora) e temibili avversari un po’ dappertutto, finanche nei bassifondi della massima serie. Il gruppo maglia rosa e il cartello catalano Ce la farà Gattuso il mediano a realizzare la Grande Impresa? Ovvero a raggiungere il gruppo maglia rosa in campionato e a sfidare il cartello catalano in Champions? E scusate, ma va detto, anche ad allontanarsi dalla maledetta media retrocessione? È vigilia di battaglie e bisognerà in tempo capirci qualcosa tra moduli e schemi di gioco: tra i più masticati, 4-3-3, il sospiro di Insigne dai tempi di Zeman, 4-4-2, spada e scudo di Re Carlo oramai ...

