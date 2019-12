Onorato | dopo i finanziamenti a Open soldi dell’armatore alle società di Grillo e

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 dicembre 2019) Una segnalazione dell’Unità antiriciclaggio di Bankitalia finita sul tavolo della Guardia di Finanza punta i riflettori suiversati dall’armatore Vincenzoallache gestisce il blog di Beppee alla Casaleggio associati. Il patron della Moby – che ha ereditato Tirrenia- è finito sotto i riflettori per essere tra gli imprenditori perquisiti dalla procura di Firenze che indaga sui fondi versati alla fondazione, l’ex cassaforte che ha accompagnato l’ascesa di Matteo Renzi. Sotto la lente ci sono i 50mila euro versati “a titolo personale” e i 100mila elargiti dalla sua. Ma anche la norma approvata nel 2017 dal governo di centrosinistra – voluta dal senatore Pd Roberto Cociancich – per disciplinare il regime fiscale per gli armatori italiani.è da sempre un sostenitore dei benefici fiscali ...

