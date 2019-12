Oggi è il solstizio d’inverno | il giorno più corto dell’anno

Leggi la notizia su wired

(Di domenica 22 dicembre 2019) Quest’anno ild’inverno cade il 22 dicembre (in Italia alle ore 5:19). Si tratta dell’appuntamento che segna l’inizio della stagione invernale, almeno in senso astronomico, e segna ildell’anno in cui il Sole, a mezzo, sale di meno rispetto all’orizzonte, nonché la notte più lunga del 2019 (no, infatti non è ildi Santa Lucia). Ilè un fenomeno che accade due volte ogni anno, causato (così come gli equinozi) dalla diversa inclinazione dell’asse di rotazione della Terra rispetto al piano dell’eclittica (ovvero il piano dell’orbita su cui il nostro pianeta ruota intorno al Sole). Questa differenza causa nel corso dell’anno un moto apparente del Sole nel cielo terrestre, che nel nostro emisfero fa sì che raggiunga il suo punto di elevazione massima rispetto all’orizzonte in ...

