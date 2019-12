Nino D’Angelo | chi è | età | peso | altezza | carriera e vita privata

Leggi la notizia su inews24

(Di domenica 22 dicembre 2019)D’Angelo è un cantautore napoletano. Scopriamo meglio chi è Nome: Gaetano () Cognome: D’Angelo Data di nascita: 21 giugno 1957 (62 anni) Luogo di Nascita: San Pietro a Patierno, Napoli Segno Zodiacale: Gemelli: 1,70 cm: 55kg Account Instagram Account FacebookD’Angelo è un cantautore ed attore napoletano. Unache è stata sempre in … L'articoloD’Angelo, chi è: età,proviene da www.inews24.it.

radiocampania : Su Radio Campania Ora In Onda Il Cammino Dell'Amore - #Nino D'angelo Scarica La Nostra App… - SMSNEWSOFFICIAL : Domenica In: tra gli ospiti Gigi D’Alessio, Nino D’Angelo, Ficarra e Picone, il regista Ferzan Ozpetek, Massimo Cec… - tiellone75 : @djsabbs Metti Nino D’Angelo o Gigi D’Alessio. Vedi come scende subito ?? -