Nino D’Angelo | avete mai visto la moglie? Chi è Annamaria | “Mi ha salvato la vita”

Leggi la notizia su meteoweek

(Di domenica 22 dicembre 2019)D’Angelo, da quasi 50 anni, divide la vita conGallo, la donna che ha scelto come sua compagna. I due si sono conosciuti giovanissimi e dal momento del loro primo incontro non si sono più lasciati. Ma chi è ladell’artista napoletano? Chi è ladiD’Angelo… L'articolomaila? Chi è: “Mi hala vita” proviene da www.meteoweek.com.

_djmalikvoice : RT @LaRonnie_: Vedo Nino D’Angelo e non riesco a non pensare alla scena di Domenica in dopo Sanremo in cui entrò dicendo “Stavate parlando… - zazoomnews : Nino D’Angelo e Gigi D’Alessio a Domenica In: “Vi spieghiamo perché litigavamo” - #D’Angelo #D’Alessio #Domenica - CALCIOGEMINI : Praticamente tutti gli ospiti a #domenicain sono lì per promuovere qualcosa da D'Alessio Nino D'angelo, Ficarra e P… -