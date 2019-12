Nel Cdm fiume succede di tutto | i renziani contro tutti | il Pd attacca il Movimento

Leggi la notizia su newsmondo

(Di domenica 22 dicembre 2019) Sal governo nel Consiglio dei Ministri sul Milleproroghe (approvato salvo intese). Le concessioni autostradali e il piano tecnologico rappresentano i due nodi da sciogliere. In sei ore di Cdm sul Milleproroghe è successo di. Basti pensare che anche quest provvedimento alla fine passa Salvo Intese. Tradotto, quello che è stato deciso non rappresenta una certezza e lo snon è finito. Già, perché di ssi è trattato. Il verticeè stato agitato sopratdalle concessioni autostradali e dalla presunta interferenza di Davide Casalaggio come consulente del governo per il piano di innovazione digitale, di competenza di un Ministero, quello dell’Innovazione tecnologica, che fa capo al5 Stelle. Nel dubbio Pd e Iv hanno deciso di congelare il provvedimento sospetto in attesa di chiarimenti da parte della ministra Paola Pisano, che ha ...

