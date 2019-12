NBA 2019-2020 | i risultati della notte 22 dicembre Harden e Westbrook trascinano

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) Nellaappena trascorsa si sono disputate nove partitestagione NBA. Nessuna sorpresa neifinali, dal momento che tutte le big in campo sono riuscite a portare a casa la vittoria senza particolari sofferenze. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto accaduto oltreoceano. Gli Houston Rockets centrano la terza vittoria consecutiva sbancando la “Talking Stick Resort Arena” di Phoenix con il punteggio finale di 125-139. A trascinare la franchigia texana è il solito duo composto da Jamese Russell: il primo manda a referto 47 punti (con 9/19 al tiro da tre), mentre l’ex giocatore di OKC va in doppia doppia con 30 punti e 10 assist. I Suns incappano dunque nella quinta sconfitta di fila: non basta l’ottima prova di Kelly Oubre Jr., autore di 26 punti. I Milwaukee Bucks si confermano i leaderEastern Conference ...

