Natale | regali last minute per 7 milioni di italiani | budget medio sotto i 300 euro a

(Di domenica 22 dicembre 2019) “Sono settegliche attendono l’ultima settimana per acquistare iper se stessi o per gli altri da metterel’albero”. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ dalla quale si evidenzia peraltro che c’e’ comunque un 12% di cittadini che quest’anno non fara’ doni. Per i“la maggioranza del 52% delle famiglie italiane-linea la Coldiretti- ha fissato quest’anno untra i 100 ed i 300, il 31%i 100, il 14% dai 300 ai millee un fortunato 3% supera i mille, tra quelli che rispondono”. Si conferma anche “una spinta versoutili e all’interno della famiglia, tra i parenti e gli amici si preferisce scegliere oggetti o servizi a cui non e’ stato possibile accedere durante l’anno”. Tra ipiu’ ...

