Natale | Israele darà ai cristiani di Gaza i permessi per visitare le città sante

(Di domenica 22 dicembre 2019)forniràaidiper recarsi aa Gerusalemme e a Betlemme (Cisgiordania). Ad annunciarlo è stato il generale Kamil Abu Rukun, comandante del Cogat, il coordinamento di governo israeliano dei territori. «Iin entrata per Gerusalemme e l’area della Cisgiordania – ha detto Rukun – saranno emessi in accordo con le misure di sicurezza e senza distinzione di età». La decisione fa seguito agli appelli dei giorni scorsi delle autorità religiose cristiane affinchéconcedesse i. Proprio oggi, l’Amministratore apostolico del Patriarcato latino di Gerusalemme, monsignor Pierbattista Pizzaballa, in un’intervista all’emittente Tv2000, aveva dichiarato: «È ormai un rituale: isono prima negati e poi concessi. Quest’anno però sembra che i, se ci saranno, saranno centellinati. La situazione di ...

