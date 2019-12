Natale amaro per la Jomi Salerno | sconfitta a Bolzano

Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 22 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiin casa. Al Pala Resia dila formazione allenata da Laura Avram viene superata dal Brixen con il netto risultato finale di 28 a 17 e cede alle altoatesine la Supercoppa. Capitan Napoletano e compagne hanno disputato una gara al di sotto delle possibilità, Brixen dal canto suo ha fatto la differenza grazie alle parate dell’ex Prunster ed alle reti di Babbo. La cronaca: Parte subito forte la compagine allenata da Hubert Nossing che dopo quattro minuti di gioco è già avanti due a zero. Laci prova ma Prunster è in serata di grazia e con ben cinque parate consecutive nega la gioia del gol alle campane. Al 10′ minuto è sempre il Brixen avanti con il punteggio di tre reti a zero. Il sette allenato da Laura Avram si sblocca dopo dodici minuti e trenta secondi grazie al sette metri ...

