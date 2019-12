Natale a Pompei | ingressi gratuiti al Parco Archeologico

Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 22 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Na) – Sarà unall’insegna della cultura a, grazie alle giornate alad ingresso gratuito. Si entrerà gratuitamente nel sito Unesco, infatti, già a partire dalla vigilia del 24 dicembre. Così come per la giornata del 26, nel giorno di santo Stefano ed anche alla vigilia di san Silvestro per l’ultimo giorno dell’anno. Stessa sorte per il 5 gennaio che come ogni prima domenica del mese vedrà i principali poli culturali italiani aperti a titolo gratuito. Le giornate ad ingresso free dirientrano nelle iniziative promosse dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. #IoVadoAlMuseo, infatti, ha previsto ben 20 giorni di ingresso gratuito nell’anno solare in tutti i luoghi della cultura del Mibac. L'articoloalproviene da Anteprima24.it.

