Natale ‘92 | Gianluca Sciortino uscì dal coma ascoltando Venditti «Rinato con la musica»

(Di domenica 22 dicembre 2019) Il bambino si svegliò in ospedale dopo 41 giorni di, canticchiando «Dimmelo tu cos’è». Ora fa il cantautore: «Io e Tony Esposito in lizza per Sanremo con il brano Oltreoceano»

