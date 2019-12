Napoli | Ghoulam ancora out e gli azzurri pensano ad un acquisto a gennaio

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 22 dicembre 2019), il terzino degliè out praticamente da inizio stagione. La società partenopea pensa a come tutelarsi Sarà il posticipo di questa domenica, l’ultima del 2019, il match tra Sassuolo e. Gattuso si prepara alla sua seconda gara sulla panchina azzurra ma un pensiero va anche al mercato. Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti ase le condizioni dinon cambieranno si dovrà per forza di cosa intervenire. L’algerino non sta bene fisicamente e ha giocato solo alcune gare ad inizio campionato, poi più nulla. Ilnon può avere solo Mario Rui in quella posizione e quindi si valutano varie opzioni sul da farsi. Leggi su Calcionews24.com

