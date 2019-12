Napoli | è la notte della liberazione | Gattuso vince all’ultimo respiro

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiReggio Emilia – Ilin casa del Sassuolo all’ultimo assalto. Decide un autogol di Obiang al 94′ dopo che i padroni di casa erano andati in vantaggio con Traore nel primo tempo, prima di essere recuperati nella ripresa col pareggio di Allan. Gennarotrova la sua prima vittoria sulla panchina degli azzurri, “vendicandosi” di De Zerbi che proprio nel recupero gli aveva rovinato l’esordio da allenatore del Milan, con il famoso gol di Brignoli a Benevento. Vantaggio meritato del Sassuolo con Traoré, dopo che i padroni di casa avevano dominato le prime fasigara. L’ivoriano è bravo a sfruttare un assist di Locatelli e colpisce al volo dopo aver sorpreso Mario Rui, battendo Meret. Nella ripresa è tutto un altro, che pareggia con Allan alla sua prima rete in campionato. Un gol da centravanti ...

