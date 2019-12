Leggi la notizia su ilnapolista

(Di domenica 22 dicembre 2019) Tutti a dibattere sulle “puttanate” di Massimiliano. Che nell’orginale intervista al New York Timessolo “the biggest lies”, ma nella traduzione spinta che ne fa Il Giornale diventano, appunto, “puttanate”. Ed è sulla miccia accesa dal termine rafforzato che si scatena la scia di delle prese di posizione, della discussione sui social. Non tanto sul fatto in sé, che era poi il seguente, letterale:“descrive l’idea che l’allenatore faccia meglio il suo lavoro seduto in tribuna, con una visione più ampia della partita, piuttosto che da bordo campo, dove puoi sentire l’odore del sudore e vedere la paura, come ‘una delle più grandi bugie del calcio’ “. Lies, bugie. Non puttanate. E invece. Su Repubblica, nella sua rubrica domenicale, Giannisi sofferma, persino lui, sulle ...

napolista : #Mura e le “puttanate” che non lo erano: “Quando #Allegri deciderà di tornare ci sarà da divertirsi” Su Repubblica… - Marioplanino : #Allegri intervistato dal NYTimes dice “lies”. Il Giornale in Italia traduce “puttanate”. E da lì in poi tutti a di… -