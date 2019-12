Moon Knight | Daniel Radcliffe in lizza per la serie Marvel?

Leggi la notizia su movieplayer

(Di domenica 22 dicembre 2019)sarebbe uno dei papabili per interpretare il protagonista diche arriverà su Disney+., ex interprete di Harry Potter, sarebbe uno dei papabili per interpretare il protagonista diche arriverà su Disney+. Lo sostieneRichtman, giornalista e influencer speciato nelle novità della Casa delle Idee. Qualora fosse vero, sarebbe senz'altro un ruolo interessante per l'attore inglese, data la natura del personaggio: per chi non lo sapesse,è un vigilante affetto da personalità multiple, una delle quali è la divinità Khonshu. Questo rende Marc Spector (vero nome dell'antieroe e personalità principale) una figura molto imprevedibile, nonché una proposta allettante perche, dopo aver abbandonato i ...

sonocoseserie : #MoonKnight: Daniel Radcliffe tra gli attori considerati per il ruolo del protagonista? - comedian72 : RT @badtasteit: #MoonKnight: le riprese della serie #Marvel si svolgeranno a Londra? - donno_stefano : RT @MangaForevernet: ? Marvel's Moon Knight: sarà Daniel Radcliffe il protagonista? ? ? -