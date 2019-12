Montesarchio | il plauso del sindaco Damiano | “E’ l’ora della responsabilità”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 22 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Una notte lunghissima quella appena trascorsa a, con il, i tecnici comunali, la polizia municipale e i volontari che si sono divisi tra il monitoraggio del territorio e la vicina San Martino, vista l’emergenza. La situazione ora è tranquilla, le strade sono percorribili e i fiumi sono attentamente monitorati, attenzione al vento per alcuni alberi caduti. Ilperò avverte: “Siamo stati in prima linea per tutta la notte: meritano unper l’impegno i tecnici comunali e i volontariprotezione civile che sono stati encomiabili. Siamo stati impegnati sia sul nostro territorio che nel prestare aiuto a San Martino, dove le criticità erano ben maggiori. Si dimostra in questo caso che per un amministrazione è preferibile spendere soldi che a volte non si vedono, per mettere in ...

