Montenegro | la battaglia in difesa delle chiese

Leggi la notizia su it.insideover

(Di domenica 22 dicembre 2019) I fedeli serbo-ortodossi costretti a scendere in campo con una manifestazione di piazza pur di difendere i luoghi di culto della loro confessione religiosa da presunti tentativi di sottrazione da parte del “Leviatano”. Perché lo Stato montenegrino – per comprendere perché si parli di “sottrazione” si deve prendere per buono il parere dell’ episcopato di quella confessione religiosa – sarebbe ormai pronto ad attaccare in qualsiasi modo il patrimonio ecclesiastico, con tanto di, monasteri e santuari soggetti a possibili espropriazioni. In ballo, come riporta La Stampa, c’è la proprietà di quei beni che, una volta accertate una serie di condizioni storiche, passerebbe in mani statali. Nel corso del consueto augurio di Natale rivolto alla Curia romana, Papa Francesco ha fatto comprendere come quella contemporanea non sia un’epoca ...

Gianfra79238417 : Che sta accadendo in Mntenegro? - Zastoovoradim : RT @stefanogiantin: In #Montenegro s'infiamma la battaglia delle chiese, 'lo Stato vuole rubare cattedrali e monasteri' serbo-ortodossi. Og… - stefanogiantin : In #Montenegro s'infiamma la battaglia delle chiese, 'lo Stato vuole rubare cattedrali e monasteri' serbo-ortodossi… -