Mondiale per Club | il Liverpool sale sul tetto del mondo – VIDEO

(Di domenica 22 dicembre 2019) Ilvince ilper, superato il Flamengo in finale: impresa storica per la compagine di Kloppnella leggenda sotto il segno di Jurgen Klopp. I Reds vincono nella finale delpercontro il Flamengo, alzando al cielo il titolo. Il risultato finale di 1-0 dopo i tempi supplementari porta la firma di Roberto Firmino. Si tratta della prima vittoria nella competizione intercontinentale per la società inglese, che continua ad incantare gli amanti del calcio. Non soltanto in Premier League, ma anche sui palcoscenici internazionali. Leggi su Calcionews24.com

